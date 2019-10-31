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Общество

Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО

Фото с сайта mehuborka.ru

Жители Невельского района дали положительную оценку работе регоператора по обращению с ТКО, заявил Псковскому агентству информации глава муниципального района Олег Майоров.

По его словам, невельчане поняли, что даже проживая в самых отдалённых частях района, они могут быть уверены в регоператоре. «К тому же люди придерживаются позиции, что за оказание этой услуги надо платить», - добавил Олег Майоров, уточнив, что в этом есть определённая заслуга местных предприятий, работающих на субподряде у регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области - компании «Экопром».

Глава Невельского района подчеркнул, что благодаря конструктивной работе, добросовестному, ответственному подходу и регоператора, и невельских субподрядчиков удалось избежать коллапса, «который некоторые прогнозировали».

Олег Майоров заметил, что реализация любой реформы - процесс, который требует максимального участия всех сторон и желания работать с возникающими вопросами.

«Это и обеспечение населения мусорными мешками, и перерасчёты. Но могу сказать, что общая концепция реформы - регулярность вывоза мусора, очистка лесов и населенных пунктов от несанкционированных свалок, оплата услуги - принята положительно», - подытожил глава муниципалитета.

ООО «Экопром» является дочерним предприятием компании «Мехуборка», которая специализируется на деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными расходами сразу в нескольких регионах Российской Федерации. На сегодняшний день регоператор по ТКО обслуживается в Псковской области более 500 тысяч человек.

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