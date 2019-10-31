Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды

11:19, 31 октября 2019, ПАИ

Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню судебного пристава РФ, которое проходит 31 октября в Приказной палате Псковского кремля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководитель Управления ФССП по Псковской области Сергей Колесников отметил, что профессию пристава нельзя назвать простой. «Мы должны оправдать внимание со стороны государства нашим профессионализмом, - подчеркнул он. - Уверен, что при выполнении служебных задач вы будете демонстрировать компетентность».

Сергей Колесников объявил результаты конкурса на звание лучшего судебного пристава. Награды получили Андрей Гулиа, Александр Шикулин и Юрий Николаев.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

































































































Также Татьяна Ермолаева была отмечена медалью ветерана службы судебных приставов, Алексей Январёв - медалью за безупречную службу 1 степени. Медали за безупречную службу второй степени получили Виталий Богданов, Максим Григорьев, Юрий Плотников, Александр Карпов, Михаил Погосян и Станислав Родченков. Благодарность ФССП объявили Екатерине Андреевой, Елене Васильевой, Елене Кузьмичевой.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова судебных приставов поздравил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Он отметил, что служба судебных приставов - важное звено в системе государственных органов, её сотрудники играют значимую роль в обеспечении судебной системы. «Своей работой вы доказываете свой высокий профессионализм», - подчеркнул Сергей Дмитриев и пожелал собравшимся счастья, здоровья и успехов.

Он вручил Почётную грамоту администрации Псковской области Виктории Груздевой, благодарности - Андрею Гулину, Светлане Исаевой и Игорю Терентьеву.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин зачитал поздравление от спикера регионального парламента Александра Котова. Он подчеркнул, что служба судебных приставов поддерживает авторитет правосудия. «Ваше ведомство ведет активную работу по взысканию долгов. Принципиальность, выдержка, неукоснительное следование букве закона отличает судебных приставов Псковской области», - подчеркнул парламентарий и вручил отличившимся сотрудникам благодарности Псковского областного Собрания.

К поздравлениям присоединились представители руководства областных УМВД РФ, суда, налоговой службы, а также уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова.

Кроме того, Сергей Колесников наградил победителей регионального этапа конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности ФССП России. Благодарственное письмо в номинации «Лучший материал в интернет-СМИ» получил ведущий проекта Псковского агентства информации ПАИ-live Дмитрий Коновалов. Также среди тех, кто отмечен благодарностями, - журналист газеты «Псковская правда» Ольга Нефедова, дизайнер Медиахолдинга Псковской области Кирилл Гавриленко, корреспондент ГТРК «Псков» Виктория Парфенова и видеооператор ГТРК «Псков» Юрий Ильин.