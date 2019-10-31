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Общество

Борис Елкин рассказал о планах по развитию автостанций в райцентрах Псковской области

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассказал о планах по развитию автостанций в районных центрах. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 31 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, предприятия «Псковпассажиравтотранс» (пассажирские перевозки) и «Псковавтотранс» (организация работы автостанций) неоднократно, «то объединялись, то разъединялись» и сейчас это вновь две разных структуры. Он сообщил, что вопрос об объединении прорабатывается, так как фактически «автостанции и пассажирские автоперевозки - одно целое и взаимосвязанные вещи».

«По автостанциям я не раз поднимал этот вопрос, в том числе с главами районов. Сейчас они не приносят прибыль, которую хотелось бы. Можно использовать помещение автостанций для коммерческих целей, чтобы увеличить доход госпредприятий, ну, и объекты сервиса всегда интересны гражданам. Это место общения, место притяжения граждан, поэтому мы работаем по привлечению туда инвесторов. Развитие автостанций нам очень интересно и важно», - подчеркнул Борис Елкин.

Отвечая на вопрос по поводу компенсации автотранспортным предприятиям подвоза педагогов из городов в сельскую местность, Борис Ёлкин указал на законодательный «казус», по которому компенсация выделяется только в случае передвижения педагогов из деревень в районные центры. 

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов посоветовал руководителю комитета по образованию Псковской области Александру Седунову подготовить в адрес депутатов соответствующее предложение. «Мы с удовольствием внесём изменения с тем, чтобы автотранспортные предприятия могли получить субсидию на перевозки учителей из городов в сельскую местность», - отметил Александр Котов.

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