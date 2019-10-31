С таксистами без лицензии борются власти Псковской области, налоговики и ГИБДД

12:10, 31 октября 2019, ПАИ

Рейды по выявлению водителей такси, работающих без лицензии, проводят налоговики, инспекторы ГИБДД и специалисты Комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета Борис Елкин на сессии Псковского областного Собрания, отвечая на вопрос вице-спикера Юрия Сорокина о контроле работы такси.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Борис Елкин отметил, что для получения лицензии водителю такси нужно быть или индивидуальным предпринимателем, или иметь юридическое лицо. «Есть добросовестные, а есть те, кто закрывает юрлицо на следующий день после получения лицензии», - отметил председатель комитета. Он обратил внимание на то, что отозвать лицензию у водителя такси можно только в случае некачественного оказания услуг, то есть после ДТП.

Ещё одной проблемой Борис Елкин назвал отсутствие ответственности за водителей у агрегаторов – служб заказа такси. Он отметил, что в Государственную Думу РФ не один год «проталкивается» законопроект, который вводит такую ответственность.