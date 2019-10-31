Сократить время доставки школьников автобусами планируют в Псковской области

12:52, 31 октября 2019, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин объяснил, почему при подвозе школьников в Псковской области время на дорогу от дома до школы превышает 30 минут, предусмотренные нормами СанПиНа. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 31 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прозвучало, что подвоз школьников производится на 365 автобусах по 342 маршрутам, 320 из которых производятся с нарушением по времени.

По словам Бориса Елкина, время в пути превышает полчаса из-за того, что автобусы вынужденно забирают школьников из самых отдалённых деревень, «иногда им для этого приходится делать большой крюк». «Чтобы ускорить доставку нужно тогда сразу запускать несколько автобусов, но это невозможно или из-за отсутствия подвижного состави и ввиду того, что это будет дополнительным обрменением для госпредприятий, которым и так не окупается подвоз школьников», - пояснил председатель комитета.

К тому же, по его словам, более 50% региональных дорог - грунтовки, в районах процент ещё выше и достигает 60. «По осени и по весне они приходят в негодность, мы, конечно, приводим их в порядок, но иногда всё равно, чтобы проехать нужен чуть ли не вездеходный транспорт», - сказал он.

«Работа ведётся, ведётся обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети. Это живой процесс, думаю, результаты будут», - подытожил Борис Елкин.