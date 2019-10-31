0
13:15
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
12:23
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
11:50
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
11:29
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
11:19
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
10:41
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
09:52
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
Еще новости
Общество

Сократить время доставки школьников автобусами планируют в Псковской области

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин объяснил, почему при подвозе школьников в Псковской области время на дорогу от дома до школы превышает 30 минут, предусмотренные нормами СанПиНа. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 31 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прозвучало, что подвоз школьников производится на 365 автобусах по 342 маршрутам, 320 из которых производятся с нарушением по времени.

По словам Бориса Елкина, время в пути превышает полчаса из-за того, что автобусы вынужденно забирают школьников из самых отдалённых деревень, «иногда им для этого приходится делать большой крюк». «Чтобы ускорить доставку нужно тогда сразу запускать несколько автобусов, но это невозможно или из-за отсутствия подвижного состави и ввиду того, что это будет дополнительным обрменением для госпредприятий, которым и так не окупается подвоз школьников», - пояснил председатель комитета.

К тому же, по его словам, более 50% региональных дорог - грунтовки, в районах процент ещё выше и достигает 60. «По осени и по весне они приходят в негодность, мы, конечно, приводим их в порядок, но иногда всё равно, чтобы проехать нужен чуть ли не вездеходный транспорт», - сказал он.

«Работа ведётся, ведётся обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети. Это живой процесс, думаю, результаты будут», - подытожил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
31 октября 2019
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
31 октября 2019
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
31 октября 2019
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
31 октября 2019
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
31 октября 2019
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
31 октября 2019
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
31 октября 2019
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии
30 октября 2019
Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии

Идет загрузка...