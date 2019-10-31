Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области

13:15, 31 октября 2019, ПАИ

Удвоить число пожилых граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, намерены власти Псковской области к 2021 году за счет участия в национальном проекте «Демография». Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

«Мы намерены к 2021 году долю граждан старшего возраста, которые систематически занимаются спортом, увеличить до 9,3%. Сейчас, по данным статистики, приобщены к спорту чуть более 4% пожилых граждан. Рост произойдет за счет популяризации физкультуры и спорта и создания условий для занятия им. Это открытие в каждом районе области воркаут-площадок, строительство площадок для сдачи нормативов ГТО. Мы также возводим ФОКОТы, то есть физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа», - приводит издание слова Ивана Штылина.

По его словам, приобщить граждан старшего возраста к спорту помогут и «новые крупные спортивные объекты». «У нас есть новые объекты, например, в городе Великие Луки, это бассейн с ледовой площадкой и велоцентр, они были построены в 2018 году. И в этом году уже дают пользу, привлекая население всех возрастов», - добавил он.

Каждый третий житель Псковской области является пенсионером: на территории региона зарегистрированы 190,6 тыс. пожилых людей, а общее число жителей составляет порядка 630 тыс. человек.