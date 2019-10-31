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Общество

На выставке в Берлине покажут книги из Пушкинского заповедника

С 31 октября по 2 ноября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» примет участие в Днях русской культуры в Германии в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея. 

1-2 ноября в государственной библиотеке Берлина будет работать книжная выставка музейных изданий Пушкинского заповедника, посвящённых 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Посетители смогут также увидеть короткометражные документальные фильмы «Пушкинский заповедник из поднебесья» и «Пушкинский заповедник».

В эти же дни пройдёт международная конференция «А. С. Пушкин – классик XXI века в медиа-контексте». В числе организаторов мероприятия – немецкое Пушкинское общество, которое возглавляет праправнучка поэта графиня Клотильда фон Ринтелен.

Представители Пушкинского заповедника проведут для участников конференции презентацию музейных книжных изданий и книг. Российский литературный критик Валентин Курбатов выступит с докладом и представит книгу «Пушкин на каждый день». Издание содержит статьи Курбатова о поэте, литературоведческие прочтения пушкинских произведений, письма и записи разговоров автора с хранителем Пушкиногорья Семёна Гейченко, а также стихи и эссе. Пушкинская тема отражена и в других книгах Курбатова – «Домовой» (2013) и «Дневник» (2019).

Директор по развитию детского издательства «Нигма», основатель издательства «Красный пароход» Сергей Биговчий, выпустивший более 300 книг, расскажет о «классике в XXI веке». Многие из книг и книжных серий, созданных с участием Биговчего, награждены международными дипломами. В пушкинской тематике издатель работал над двумя книгами – «А. С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском» и «Азбука Пушкиногорья» (переиздание книги А. М. Гордина «Пушкин в Михайловском» – самого полного исследования о жизни и творчестве поэта в Михайловском).

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

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