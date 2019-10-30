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Более двух лет проведёт в колонии гдович, ударивший сожительницу тарелкой в голову

К двум годам и четырём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён житель Гдова, который обвинялся по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Установлено, что преступление подсудимый совершил 17 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей сожительницей. После этого мужчина ударил женщину керамической тарелкой в височно-теменную область головы. В результате его сожительнице были причинены телесные повреждения.

Выяснилось также, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в связи с чем имел место рецидив преступлений.

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