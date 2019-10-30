Почти 300 тысяч рублей лишился пскович из-за мошенников

13:47, 31 октября 2019, ПАИ

Почти 300 тысяч рублей лишился пскович из-за мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. У 51-летнего псковича под предлогом выплаты компенсации с банковской карты злоумышленники сняли 295 тысяч рублей.

50-летней жительнице Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился инспектором архивного отдела банка. Он сообщил, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные лекарства. Однако для её получения необходимо внести 10% от суммы.

Горожанка перевела мошеннику более 45 тысяч рублей, но обещанной компенсации не получила, после чего обратилась за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Великолукский предприниматель в течение сентября и октября лишился 90 тысяч рублей, которые были списаны неизвестными с его банковской карты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

65-летняя пенсионерка из Пскова в результате действий мошенников не досчиталась на карте 40 тысяч рублей. Ей незнакомцы пообещали «бонусы» как постоянному клиенту банка. По этим фактам возбуждены уголовные дела.