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Общество

Почти на 2 млн увеличились доходы территориального ФОМС в Псковской области

На 1 млн 759 тысяч рублей увеличились доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования в Псковской области в 2019 году. Соответствующий законопроект, подготовленный в связи с необходимостью уточнения поступлений налоговых и неналоговых доходов, одобрили депутаты Псковского областного Собрания депутатов на 36-й сессии регионального парламента 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом идет увеличение также в расходной части – средства направят на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Законопроект утвердил доходы в сумме 7 млрд 652 млн 611,3 тысяч рублей, расходы – 8 млрд 14 млн 227,3 тысяч рублей. Без изменений остаются параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов.

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