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Общество

Новый коэффициент для налогообложения иностранных граждан установили в Псковской области

Новый коэффициент для налогообложения иностранных работников, отражающий региональные особенности рынка труда, установили в Псковской области. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания в ходе 36-й сессии 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительной записке, размер коэффициента составит 1,887 (увеличение по сравнению с текущим годом 0,150). Так, авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 тыс. 105 рублей, что позволит приблизить величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы российских граждан.

Отмечается, что увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2019 годом составит 501 рубль. Размер коэффициента - дефлятора на 2020 год установлен проектом приказа Минэкономразвития России в размере 1,813.

В 2020 году сумма поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы при условии работы 3 тыс. 200 иностранных граждан в среднем в течение 10 месяцев может составить около 131 млн 360 тыс. рублей.

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