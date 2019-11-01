Псковичи пишут этнографический диктант

11:04, 01 ноября 2019, ПАИ

1 ноября Псковская область присоединилась к написанию Большого этнографического диктанта. Международная просветительская акция проходит на 29 площадках: шесть из них находятся в Пскове, три - в Великих Луках, остальные — в районах. Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию с площадки в Псковском государственном университете.

Участниками акции стали жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Им предстоит ответить на 30 вопросов: 20 общих для всех участников и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта отводится 45 минут. За выполнение всех заданий максимально можно получить 100 баллов.

Правильные ответы на задания будут размещены на сайте диктанта 10 ноября, публикация индивидуальных результатов намечена на 12 декабря.

В России этнографическая акция проводится уже четвертый год. В 2018 году в ней приняли участие 392 тысяч человек на более чем 4,5 тыс. площадках в РФ и за рубежом.

В Псковской области количество участников с каждым годом также увеличивается – с 150 человек в 2016 году до 600 в 2018-м.

Большой этнографический диктант проводится в преддверии Дня народного единства в рамках содействия укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов России.

В честь Дня народного единства в Псковской области запланировано около 300 мероприятий. Официальный хэштег праздника — #мыедины.