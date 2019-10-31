Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах

14:36, 31 октября 2019, ПАИ

Оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от сильного ветра 27 октября населённых пунктах потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил на заседании антитеррористической комиссии 31 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор поручил вице-губернатору Василию Осипову оказать энергетикам содействие в ликвидации последствий стихии.

«Большое количество населенных пунктов было обесточено. Другие последствия — это поваленные деревья, заборы, рекламные конструкции, светофоры, испорченные автомашины. Такого ветра не было давно, и в целом можно положительно оценить общую координацию и совместные действия всех ведомств по ликвидации последствий урагана», — отметил глава региона.

Руководству Управления МЧС России по Псковской области губернатор поручил провести анализ по проведенным и продолжаемым мероприятиям, и подготовить на его имя дополнительные предложения о возможных мерах по усилению противодействия стихии.

Глава региона поставил задачу провести разъяснительную работу с жителями области в части спила деревьев. «Как только начинают спиливать деревья, которые представляют опасность, сразу же все становятся экологами. Надо, чтобы люди с пониманием относились к этой работе. Анализ ситуации показывает, что если бы деревья были спилены вовремя, то негативных последствий было бы гораздо меньше», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ещё одной темой совещания стали меры в отношении прибывающих в регион мигрантов. Также на заседании шла речь об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, которые подлежащих категорированию и паспортизации, профилактике и пресечении незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, об обеспечении безопасности на автобусном и железнодорожном вокзалах Пскова.