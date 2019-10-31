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Общество

Солдат-срочников освободили от уплаты транспортного налога в Псковской области

В Псковской области солдат освободили от уплаты транспортного налога на время прохождения срочной службы. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Псковского областного Собрания на 36-ой сессии 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Антон Минаков отметил, что законопроект вносит изменения в статью 1 закона Псковской области «О налоговых льготах на 2019 год». Он пояснил, что документ предполагает предоставление указанной льготы гражданам на время прохождения срочной военной службы, поскольку в этот период они не могут использовать принадлежащие им на праве собственности транспортные средства.

«Есть молодые ребята, которые уходят на год защищать Родину, нас с вами. Давайте, пойдём им навстречу», - обратился Антон Минаков к коллегам-депутатам.

41 депутат проголосовал «за», 1 – воздержался. В итоге, законопроект был принят. Льгота будет действовать на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Принятая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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