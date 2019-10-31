Процедуру согласования параметров государственных программ изменили в Псковской области

14:57, 31 октября 2019, ПАИ

Изменения в законодательство Псковской области, позволяющие оптимизировать порядок и сроки внесения изменений в государственные программы, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на 36-й сессии 31 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Ранее депутаты в рамках заседаний профильных комитетов согласовали все изменения, включая самые незначительные, вносимые администрацией области в госпрограммы. В пресс-службе пояснили, что это приводило к затягиванию сроков принятия документов и зачастую носило формальный характер.

Принятый депутатами новый порядок рассмотрения государственных программ позволит снизить время их согласования, что представляет важность для участия Псковской области в конкурсах на получение межбюджетных трансфертов из государственной казны.

Для исключения формального рассмотрения проектов изменений в госпрограммы, они будут направляться в Собрание только после согласования уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере стратегического планирования и финансовым органом. Это позволит депутатам получать для рассмотрения на заседаниях комитетов более доработанные документы, чем те, которые приходили ранее, добавили в пресс-службе Собрания.