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Общество

Процедуру согласования параметров государственных программ изменили в Псковской области

Изменения в законодательство Псковской области, позволяющие оптимизировать порядок и сроки внесения изменений в государственные программы, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на 36-й сессии 31 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Ранее депутаты в рамках заседаний профильных комитетов согласовали все изменения, включая самые незначительные, вносимые администрацией области в госпрограммы. В пресс-службе пояснили, что это приводило к затягиванию сроков принятия документов и зачастую носило формальный характер.

Принятый депутатами новый порядок рассмотрения государственных программ позволит снизить время их согласования, что представляет важность для участия Псковской области в конкурсах на получение межбюджетных трансфертов из государственной казны.

Для исключения формального рассмотрения проектов изменений в госпрограммы, они будут направляться в Собрание только после согласования уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере стратегического планирования и финансовым органом. Это позволит депутатам получать для рассмотрения на заседаниях комитетов более доработанные документы, чем те, которые приходили ранее, добавили в пресс-службе Собрания.

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