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Общество

Дмитрий Месхиев о псковском театре: Это - не завод, и мы не болванки изготавливаем

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев убежден, что в городе, где всего один профессиональный театр, это учреждение культуры должно обладать свободой для творчества, и его постановки должны быть разными.

«Театр — это не завод, и мы не болванки изготавливаем, не металлические профили», - сказал он в ответ на критические замечания в адрес администрации театра в связи с серией новаторских постановок, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это все же творческая история. Могут быть победы и поражения. Если мы будем идти в одном русле, то станем скучными. Драматический театр в городе с одним театром должен быть разным. И это не риск, а моя обязанность - идти на эксперименты. Только так мы будем развиваться», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он подчеркнул, что недопустимо ставить только коммерческие спектакли, «девять из которых — комедии». «Тогда театр умрет как место культурной силы в регионе, поэтому я сознательно дал согласие на творческий эксперимент Сергея Чехова, который будет необычным, интересным. Не всем нужны хиханьки и хаханьки со сцены, не всем нужен легкий жанр», - добавил он.

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