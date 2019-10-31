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Культура

Режиссёр: «7САМУРАЕВ» - спектакль о том, что не надо рефлексировать над обрушившимися надеждами

Спектакль «7САМУРАЕВ», премьера которого состоится 8 и 9 ноября на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, номинально поставлен по мотивам фильма «Семь самураев». Кроме названия фильм и спектакль связывают «некоторые структурные характеристики», заявил режиссёр Сергей Чехов на пресс-конференции 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В общем, это история про обрушившиеся надежды», - прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

«Скорее о том, что не надо рефлексировать над обрушившимися надеждами, - уточнил Сергей Чехов. - У нас деревня из фильма Куросавы - это наша черепная коробка, разбойники, которые нападают, на деревню, - это внешние обстоятельства, реальность».

«Самураи ли наши герои, или нет - станет понятнее, когда посмотришь спектакль. Для нас главная тема постановки - невозможность построить идеальную интеллектуальную модель будущего события, поскольку что-то всё равно пойдет не так, все равно будут обстоятельства, причём необязательно внешние. Мы как раз пытаемся разобраться с этими процессами», - пояснил суть режиссёр.

Про этом он заметил, что «7САМУРАЕВ» - это не визуализация работы мозга, поскольку спектакль всё же зрелище, а не научная работа.

Он подчеркнул, что пытался добиться того, чтобы спектакль стал средой, в которую зритель попадает и начинает чувствовать что-то свое. «Я пытаюсь поставить не научно-исследовательский спектакль по нейрофизиологии, я могу только для себя брать это за основу, будет ли это понятно - нет такой задачи», - сказал Сергей Чехов.

Он добавил, что в спектакле у актеров есть большая свобода относительно обращения с текстом, они могут использовать или нет ту или иную реплику. Таким образом. Заметил режиссёр, спектакль всегда будет сыгран по-разному.

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