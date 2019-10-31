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Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали федеральную законодательную инициативу, направленную на снижение излишней административной нагрузки на учителей. Об этом с 36-ой сессии регионального парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части установления перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия».

Необходимость уменьшения нагрузки на учителей, связанной с составлением ими отчётов, ответом на информационные запросы, а также подготовкой внутренней отчётности образовательных организаций, активно обсуждалась с педагогами и экспертами в регионах, в том числе и в Псковской области.

Проектом закона предлагается ввести основание для наделения федеральных государственных органов в сфере образования полномочиями по установлению перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники. Это позволит унифицировать и сократить формы отчётности для учителей, что создаст благоприятные условия для активации творческой деятельности в интересах развития детей, а также будет способствовать снижению необоснованной социальной напряжённости в трудовых коллективах и повышению качества образования.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов сообщил, что профильный комитет предлагает поддержать коллег из Госдумы. «Вопросы в сфере образования - это прежде всего нагрузки, связанные с составлением отчетов - они излишни», - считает парламентарий.

41 депутат Псковского областного Собрания проголосовал «за» поддержку данной федеральной законодательной инициативы.

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