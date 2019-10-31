«Культурный марафон» стартует в Псковской области с 1 ноября

16:19, 31 октября 2019, ПАИ

Всероссийский проект «Культурный марафон» пройдет в Псковской области с 1 по 14 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, цель проекта заключается в знакомстве детей и подростков с мировой и отечественной культурой.

Во время проведения «марафона» дети смогут пройти мультимедийный онлайн-тест в Яндекс.Учебнике, в рамках которого они будут слушать музыкальные композиции, смотреть отрывки из фильмов и отвечать на вопросы.

Для всех желающих пройти тест откроют площадки в государственных и муниципальных учреждениях культуры региона. В частности, в Пскове школьники приглашаются в Центральную городскую библиотеку (улица Конная, 6), а студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова смогут пройти тест на базе своего учреждения.

В Пустошкинском районе открытые площадки организуют в районной библиотеке и районном Центре культуры. В Дновском районе желающие пройти тест приглашаются в проектный офис «Команда 2018» (улица Ленина, 19).

Кроме этого, тест можно пройти и без посещения открытой площадки по ссылке здесь >>>. Там же могут зарегистрироваться учителя и родители. Сценарии уроков уже выложены, а 1 ноября появятся тесты. Все учителя, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск.

Завершит марафон спектакль «Алиса в Зазеркалье» Мастерской Петра Фоменко», который покажут в Яндекс.Эфире 17 ноября.

«Культурный марафон» проводит Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ совместно с компанией «Яндекс».