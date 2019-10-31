0
18:22
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
17:53
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
16:09
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
15:48
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
15:01
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:36
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
13:26
Утверждён гимн Псковской области
Еще новости
Общество

«Культурный марафон» стартует в Псковской области с 1 ноября

Всероссийский проект «Культурный марафон» пройдет в Псковской области с 1 по 14 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, цель проекта заключается в знакомстве детей и подростков с мировой и отечественной культурой.

Во время проведения «марафона» дети смогут пройти мультимедийный онлайн-тест в Яндекс.Учебнике, в рамках которого они будут слушать музыкальные композиции, смотреть отрывки из фильмов и отвечать на вопросы.

Для всех желающих пройти тест откроют площадки в государственных и муниципальных учреждениях культуры региона. В частности, в Пскове школьники приглашаются в Центральную городскую библиотеку (улица Конная, 6), а студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова смогут пройти тест на базе своего учреждения.

В Пустошкинском районе открытые площадки организуют в районной библиотеке и районном Центре культуры. В Дновском районе желающие пройти тест приглашаются в проектный офис «Команда 2018» (улица Ленина, 19).

Кроме этого, тест можно пройти и без посещения открытой площадки по ссылке здесь >>>. Там же могут зарегистрироваться учителя и родители. Сценарии уроков уже выложены, а 1 ноября появятся тесты. Все учителя, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск.

Завершит марафон спектакль «Алиса в Зазеркалье» Мастерской Петра Фоменко», который покажут в Яндекс.Эфире 17 ноября.

«Культурный марафон» проводит Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ совместно с компанией «Яндекс».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
31 октября 2019
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
31 октября 2019
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
31 октября 2019
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
31 октября 2019
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области 1
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
31 октября 2019
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
31 октября 2019
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
Утверждён гимн Псковской области
31 октября 2019
Утверждён гимн Псковской области
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
31 октября 2019
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области

Идет загрузка...