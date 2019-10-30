Житель Нарьян-Мара зарезал малыша во время тихого часа в детском саду

16:51, 31 октября 2019, ПАИ

Житель Нарьян-Мара зарезал шестилетнего малыша во время тихого часа в детском саду «Сказка», сообщили в Следственном комитете.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель. Он был пьян. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Подозреваемый не состоял на учете в полиции, ранее он не был судим», - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Возбуждены также уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.