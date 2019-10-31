До 2500 евро получит победитель конкурса на создание символа дружбы между Псковом и Нойсом

17:11, 31 октября 2019, ПАИ

2500 евро получит победитель конкурса по созданию символа и концепции выставки, посвященных 30-летию породненных связей между Псковом и городом Нойсом (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, за второе место предусмотрен приз в 1500 евро, а за третье — 500 евро.

Отмечается, что любой желающий может создать символ, логотип, рисунок или знак, который раскрывает такие темы, как дружба, сплоченность, прорыв или толерантность. Работы могут быть как индивидуальные, так и групповые. Допускается живопись и графика. Эскизы могут быть поданы в файле PDF или фото-файле (флешка, диск) по почте по адресу: администрация города Нойса, Управление по обеспечению деятельности бургомистра, отдел представительства и партнерских связей, Маркет 2-6, 41460 Нойс или на электронный адрес repraesentation@stadt.neuss.de.

В пресс-службе пояснили, что права на представленные работы переходят городу Нойсу. Рисунок победителя будет использован Нойсом в качестве печатного изделия (почтовые открытки, книги, наклейки, календари, фирменные бланки), рекламных изделий (кружки, коврики для компьютерной мыши, пазл), а также на интернет-странице Нойса.

Вручение призов состоится 25 апреля 2020 года в рамках празднования 30-летнего юбилея связей между Нойсом и Псковом. На торжественную церемонию будут приглашены авторы-художники пяти лучших эскизов.

Кроме того, отмеченные призами эскизы, а также другие, отобранные жюри работы будут выставлены в художественной школе «Альте Пост» с 25 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года. Работы принимаются до 15 марта 2020 года.