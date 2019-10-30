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Избивший женщину житель Куньи получил наказание в виде 180 часов обязательных работ

Избивший женщину житель Куньи получил наказание в виде 180 часов обязательных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, мужчина обвинялся по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья не более 3-х недель, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

11 апреля нетрезвый подсудимый находился дома у потерпевшей. Желая причинить ей боль, он схватил женщину за шею и стал душить. Женщина упала на пол, тогда злоумышленник избил её кулаками, а затем нанес несколько ударов ножом по лицу, шее и голове.

Суд признал преступника виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, в виде 180 часов обязательных работ. 

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