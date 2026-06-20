Псковичам напомнили, как действовать при обнаружении фальшивых денег
Об алгоритме действий при обнаружении фальшивых денег напомнили жителям Псковской области в пресс-службе регионального УМВД России.
В первую очередь нужно обратиться в полицию и дать объяснение, откуда появилась поддельная банкнота. Важно сообщить правоохранителям приметы лица, которое её передало.
«Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от фальшивки путём её сбыта, то сами совершите преступление!» – подчеркнули в УМВД.
При обнаружении поддельной купюры в момент её получения следует по возможности принять меры для задержания лица, например: обратиться к охране магазина, позвонить в полицию или нажать на тревожную кнопку.
В целом работникам торговой, сервисной и банковской сфер советуют тщательно проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.