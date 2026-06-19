Жительница Пыталовского района отдала мошенникам миллионы за покупку машины в другой стране

11:29, 19 июня 2026, ПАИ

Жительница Пыталовского района перевела мошенникам почти три миллиона рублей, пытаясь купить автомобиль. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что в мессенджере Telegram перевела неизвестным более 2,8 миллиона рублей. Деньги предназначались для покупки автомобиля за рубежом.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее ещё один житель Пыталовского района стал жертвой подобной схемы. На покупку автомобиля за рубежом он перевёл мошенникам более трёх миллионов рублей.