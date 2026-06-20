В Псковской области задержали двух нетрезвых водителей ВАЗов
Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности, выявили сотрудники Госавтоинспекции Псковской области в ходе проведённых мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В Невельском районе вечером 17 июня инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили 49-летнего водителя машины ВАЗ. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Легковушку изъяли.
На следующий день, 18 июня, в Великих Луках на улице Котовского полицейские выявили ещё одного нетрезвого водителя ВАЗа – им оказался 29-летний мужчина.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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