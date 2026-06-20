В Псковской области мотоцикл столкнулся с УАЗом, двое госпитализированы
Парень и девушка 19 и 18 лет на мотоцикле столкнулись с автомобилем УАЗ с прицепом. Авария произошла возле деревни Вербилово в Пустошкинском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
В результате ДТП оба пострадавших госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 июня 2026
Стартовала регистрация на смену молодёжного лагеря «Трилучье» при Псково-Печерском монастыре