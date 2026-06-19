Заправлял зажигалку: житель Новосокольников получил два года условно за пожар, унёсший три жизни

15:05, 19 июня 2026, ПАИ

Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, рассмотрел Новосокольнический районный суд. Преступление предусмотрено частью 3 статьи 109 УК РФ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 января житель Новосокольнического района во время заправки бензиновой зажигалки пролил легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к пожару в его квартире. Мужчина был пьян. В ходе ЧП погибли три человека.

Суд учёл, что мужчина не судим и имеет положительную характеристику, отягчающих обстоятельств нет. В связи с этим ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с применением испытательного срока. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.