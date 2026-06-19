Автомобиль и два сарая сгорели в Псковской области за сутки

11:41, 19 июня 2026, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области дважды реагировали на пожары за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

18 июня в 20:45 в деревне Клевники Великолукского района сгорел автомобиль Peugeot 2002 года выпуска. Предположительная причина – брак при изготовлении автомобиля. На месте работали три специалиста МЧС России, два специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Также 19 июня в 01:21 на улице Юрьевской в Печорах сгорели два сарая. Причиной, предположительно, стала неосторожность при курении. К ликвидации привлекались семь специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.