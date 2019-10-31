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Общество

Житель Гдовского района оштрафован на 1 тыс. рублей за нецензурную брань в адрес соседки

В Гдовском районе по требованию заместителя прокурора района местный житель привлечен к административной ответственности за оскорбление соседки. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, мировым судьей судебного участка №3 Гдовского района рассмотрено административное дело в отношении местного жителя, возбужденное заместителем прокурором района.

В судебном заседании установлено, что 1 августа 2019 года мужчина, находясь на своем земельном участке, в ходе конфликта, связанного с разделом земельного участка, в адрес в своей соседки выразился в грубой неприличной форме, т.е. оскорбил её, чем унизил честь и достоинство последней.

Постановлением мирового судьи от 29 октября 2019 года гражданин признан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ( оскорбление , то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

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