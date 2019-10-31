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Общество

Первые игровые практикумы провели студенты 1 курса псковского колледжа искусств

Шесть практикумов по дисциплине «Игровые технологии» провели в октябре студенты 1 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала преподаватель колледжа Снежана Власова, тема октябрьских практикумов - «Праздник осени». Сценарии игровых программ составляли сами студенты. Она отметила, что навыки и умения, которые формируются при этом, являются базовыми для специалистов социокультурной деятельности.

Праздники прошли в начальных классах средней школы №12, коррекционной школе № 6 г. Пскова, филиале Детского центре «Надежда» и социальном приюте города Пскова.

Следующий цикл  практикумов по игровым технологиям состоится в ноябре в рамках ежегодного конкурса «Игра-дело серьёзное-2019». По условиям конкурса участники должны будут продемонстрировать умение составить сценарий игровой программы, выступить в роли ведущего, подобрать музыку и костюмы, доходчиво объяснить детям условие игры и руководить игровым процессом.  

 

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