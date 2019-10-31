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Общество

Занятия с психологами проходят в рамках проекта «Учись, студент!» псковского детского фонда

В рамках социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Учись, студент!» для студентов-стипендиатов продолжаются занятия с психологами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.  Проект реализуется с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основная цель проекта – помочь выпускникам интернатных учреждений Псковской области получить образование и адаптироваться ко взрослой жизни. С 2003 года Псковский Детский фонд реализует проект по стипендиальной поддержке и постинтернатному психосоциальному сопровождению студентов-сирот, а с помощью Президентского гранта проект удалось расширить. Например, теперь ребята могут посещать индивидуальные консультации и групповые тренинги с профессиональными психологами.

«В индивидуальной консультации высокая степень доверия и близости, можно откровенно поделиться самым сокровенным, волнующим. Наша работа помогает по-другому посмотреть на привычные проблемы, проанализировать их, найти целый спектр возможных вариантов решения, - объясняет психолог Диана Грибанова, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ. - Это эмоциональная поддержка, почти родительская позиция психолога, учитывая, что у большинства нет родителей, либо контакты с ними затруднены. Ребята могут разобраться в своих положительных чертах и найти проблемные, осознать повторяющиеся ошибки, найти внешние и внутренние ресурсы, построить не идеализированные, а реалистичные планы на будущее».

Психолог Валерий Баткаев, аспирант ПсковГУ, проводит для подопечных Детского фонда групповые тренинги. «Такие занятия важны для воспитанников интерната, так как позволяют им познать себя через общение со сверстниками, - комментирует Валерий. - Тренинги помогают ребятам увидеть неизведанные стороны своей личности, развить самосознание, а также научиться жить в гармонии с самим собой, наблюдая за поведением, победами и проигрышам остальных участников. Данный вид занятия даёт возможность накопить больше опыта и является необходимым дополнением к индивидуальной работе с данной группой».

Психологические консультации и тренинги в рамках проекта «Учись, студент!» продолжатся до ноября 2020 года. Также запланированы встречи студентов с потенциальными работодателями и участие в акциях Детского фонда.

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