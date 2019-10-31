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Общество

Жительнице Эстонии грозит до 2 лет лишения свободы за пересечение границы по чужому паспорту

Прокурор Печорского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения государственной границы РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, установлено, что 18 октября 2019 года в 19 часов 35 минут в МАПП «Куничина Гора» была задержана гражданка Эстонской Республики, которая, следуя в качестве пассажира транспортного средства «Сузуки», в нарушение требований статей 6 и 24 ФЗ от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», незаконно пересекла государственную границу РФ, используя заведомо подложный документ – паспорт негражданина Эстонской Республики, выданный на имя другого лица.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

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