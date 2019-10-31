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Общество

В Пскове названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, региональный этап проходил с 15 октября по 30 октября.

Заявки для участия в восьми номинациях подали более 20 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет — представители детских и молодежных общественных организаций и объединений Пскова, Великих Лук, Островского, Палкинского, Бежаницкого, Пыталовского, Дедовичского, Невельского, Локнянского и Пустошкинского районов. Регистрация участников осуществлялась на базе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

Победителями в номинациях стали:

1. «Лидер детского / молодежного общественного объединения 14–15 лет» - представитель школьного отряда Островского района «Голос сердца» Вероника Петрова;

2. «Лидер детского / молодежного общественного объединения 16–17 лет» - президент школьной детской общественной организации «Радуга» Палкинского района Александр Аксенов;

3. «Лидер молодежного общественного объединения 18–25 лет» - секретарь городского студенческого совета города Великие Луки Яна Васюцкая;

4. «Лидер молодежного общественного объединения 26–30 лет» - член городского студенческого совета города Великие Луки Надежда Основская;

5. «Руководитель детского общественного объединения 18–25 лет» - начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Великие Луки Артем Баринов;

6. «Руководитель молодежного общественного объединения 18–25 лет» - председатель регионального представительства ОЭОД «Зеленая Россия» по Псковской области Дарья Парфенова;

7. «Руководитель детского общественного объединения 26–30 лет» - председатель ПРО ООГДЮО «Российское движение школьников» Алена Иванова;

8. «Руководитель молодежного общественного объединения 26–30 лет» - председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов.

Целью проведения конкурса является формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Псковской области, включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.

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