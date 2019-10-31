Стали известны сроки введения на дорогах режима скорости до 130 км/ч

23:05, 31 октября 2019, ПАИ

Новый государственный стандарт, допускающий увеличение скорости на трассах до 130 км/ч, планируется утвердить в конце декабря 2019 года. Об этом 31 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

В настоящее время на российских автомагистралях действуют ограничения до 110 км/ч. Проект стандарта касается общих требований по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, эксплуатационным качествам и потребительским свойствам дорог и скоростных трасс. Стандарт разработан ФАУ «Росдорнии», его утверждение запланировано на конец декабря 2019 года, рассказали в пресс-службе.

В Росстандарте отметили, что по ГОСТу повышенный скоростной режим на автодорогах можно устанавливать только если соблюдаются требования по безопасности дорожного движения. Новый стандарт будет носить рекомендательный характер. Потенциально увеличить скорость возможно на 44 участках российских трасс: из них на 17 участках — до 90 км/ч, на 27 участках — до 110 км/ч. Повышение скоростного режима до 130 км/ч планируется на платной магистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург», порог максимальной скорости будут поднимать поэтапно.