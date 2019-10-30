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Происшествия

Пешеход по собственной вине попал под колёса машины в Псковском районе

В Псковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 35-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП случилось 31 октября в 18:15 на первом километре автодороги Псков – Писковичи - Муровицы. 35-летний водитель автомобиля Ford Mondeo сбил мужчину, который в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих элементов вышел на проезжую часть дороги перед близко едущей машиной.

В результате ДТП мужчина был госпитализирован в больницу с переломом голени и ушибами. В отношении пешехода составлен административный материал по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

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