На 27% выросли цены на аренду жилья в крупных городах России

09:53, 01 ноября 2019, ПАИ

За год в России цены на арендное жилье в крупных городах в среднем выросли на 27%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

В частности, с октября 2018 года по октябрь текущего года аренда в городах в целом по стране выросла на 13% - или до 23 тысяч рублей в месяц.

До 37 тысяч рублей (на 27%) в месяц увеличилась средняя стоимость аренды жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге и Омске.

Кроме того, сообщается, что однокомнатные квартиры подорожали на 8% - до 20 тысяч рублей в месяц, двухкомнатные — на 21% до 31 тыс. рублей, трехкомнатные — на 40% до 62 тыс. рублей.

Эксперты связывают рост цен на аренду жилья с подорожанием новостроек и вторичного жилья из-за перехода девелоперов на эскроу-счета.