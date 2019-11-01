В ноябре начнётся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря

09:40, 01 ноября 2019, ПАИ

В ноябре начнутся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря и работы по укреплению склонов, которые их окружают, сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции 31 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вот сейчас, в ноябре месяце, мы, наверное, начинаем работы по укреплению склонов и нейтрализации тех проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря», - сказал митрополит.



По его словам, в некоторых местах уже появились обвалы, образовались полости между склонами и пещерами. «Впервые в этом году мы провели масштабное исследование всех склонов и самих пещер, потому что мы видели, что пещеры, особенно Псково-Печерского монастыря, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии», - отметил митрополит Тихон.



Псково-Печерский монастырь основан вокруг пещерных храмов, названных верующими «Богом зданными», то есть созданными Богом. Первая пещерная церковь, выкопанная в холме из песчаника, освящена здесь в 1473 году. Комплекс состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры имеют протяжённость около 15 метров и открыты для посещений, вход в дальние пещеры возможен только по предварительной договорённости.