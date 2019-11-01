За невыплату кредита свыше 4 млн рублей оштрафовали великолучанина

10:07, 01 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках суд оштрафовал местного жителя за уклонение от погашения кредита на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Установлено, что суд обязал должника погасить кредит. После этого судебный пристав возбудил исполнительное производство по взысканию кредита с гражданина и предупредил его об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредита в крупном размере. Однако мужчина не погасил кредит добровольно. При этом должник, имел часть средств для погашения кредита – 370 тысяч рублей. Их он получил от организации-третьего лица через нотариальную контору, и скрыл эту информацию от судебных приставов.

После этого в отношении великолучанина было возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей. В случае, если осужденный не исполнит приговор, наказание может быть изменено на более строгое.