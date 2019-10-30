0
12:43
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
18:01
Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области
16:10
Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
10:31
Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:03
Пскович организовал секс-притон в Петербурге
09:34
Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Происшествия

В злоупотреблении полномочиями подозревается председатель псковского облсовпрофа

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, она подозревается в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемая использовала свои полномочия вопреки интересам Псковского облсовпрофа и подведомственного ему лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово», а также работников этого учреждения. Следователи установили, что не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда Ульяна Михайлова приняла решение о премировании своего супруга, который является директором санатория.

В результате супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория были выплачены более 7 миллионов рублей. 

Следователи допрашивают Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
30 октября 2019
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области
29 октября 2019
Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области 1
Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live
29 октября 2019
Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live 1
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 октября 2019
Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Пскович организовал секс-притон в Петербурге
29 октября 2019
Пскович организовал секс-притон в Петербурге
Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live
29 октября 2019
Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере
28 октября 2019
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере

Идет загрузка...