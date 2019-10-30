В злоупотреблении полномочиями подозревается председатель псковского облсовпрофа

10:10, 01 ноября 2019, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, она подозревается в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемая использовала свои полномочия вопреки интересам Псковского облсовпрофа и подведомственного ему лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово», а также работников этого учреждения. Следователи установили, что не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда Ульяна Михайлова приняла решение о премировании своего супруга, который является директором санатория.

В результате супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория были выплачены более 7 миллионов рублей.

Следователи допрашивают Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой.