Два участка трассы Петербург – Псков закроют на ремонт

10:40, 01 ноября 2019, ПАИ

Два участка трассы Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией» закроют на ремонт. В связи с этим будет организован объезд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут вестись в Гатчинском районе Ленинградской области в районе населенного пункта Рождествено на 69-м и 81-м километрах трассы. Там пройдёт ремонт водопропускных труб.

Ремонтируемый участок на 69-м километре для транспорта закроют в начале ноября, на 81-м километре – в середине ноября.

Сейчас ведётся обустройство временных дорог. Скорость проезда по ним будет ограничена до 50 километров в час.