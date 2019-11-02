0
12:26
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
09:53
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
19:51
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
19:12
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов
18:07
Дан старт голосованию в фотоконкурсе «Псковская осень»
17:30
Инструктор по скандинавской ходьбе будет бороться за премию «Народное признание - 2019»
16:42
Burger King откроется в Пскове
Еще новости
Общество

Условных террористов ликвидируют в Великих Луках 4 ноября

4 ноября в День народного единства в 13:00 в Великих Луках на площадке возле городского Краеведческого музея состоится реконструкция ликвидации террористов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили один из организаторов мероприятия Иван Череднеченко.

В частности, наставники курсантов Центра допризывной подготовки – ветераны второй бригады спецназа ГРУ «уничтожат» импровизированный лагерь террористов: окружат боевиков, установят минное заграждение и будут выполнять тактические действия, которые будут сопровождать комментарии ведущего.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по рукопашному бою и тактической подготовке. Члены клуба исторической реконструкции проведут мастер-класс по бою на мечах.

Адрес Краеведческого музея Великих Лук: набережная Александра Матросова, дом 1. Вход на мероприятие свободный.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
02 ноября 2019
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
02 ноября 2019
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
01 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней 4
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов
01 ноября 2019
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов
Дан старт голосованию в фотоконкурсе «Псковская осень»
01 ноября 2019
Дан старт голосованию в фотоконкурсе «Псковская осень»
Инструктор по скандинавской ходьбе будет бороться за премию «Народное признание - 2019»
01 ноября 2019
Инструктор по скандинавской ходьбе будет бороться за премию «Народное признание - 2019» 2
Burger King откроется в Пскове
01 ноября 2019
Burger King откроется в Пскове
Медаль «За мужество в спасении» получил псковский школьник
01 ноября 2019
Медаль «За мужество в спасении» получил псковский школьник

Идет загрузка...