Условных террористов ликвидируют в Великих Луках 4 ноября

10:55, 02 ноября 2019, ПАИ

4 ноября в День народного единства в 13:00 в Великих Луках на площадке возле городского Краеведческого музея состоится реконструкция ликвидации террористов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили один из организаторов мероприятия Иван Череднеченко.

В частности, наставники курсантов Центра допризывной подготовки – ветераны второй бригады спецназа ГРУ «уничтожат» импровизированный лагерь террористов: окружат боевиков, установят минное заграждение и будут выполнять тактические действия, которые будут сопровождать комментарии ведущего.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по рукопашному бою и тактической подготовке. Члены клуба исторической реконструкции проведут мастер-класс по бою на мечах.

Адрес Краеведческого музея Великих Лук: набережная Александра Матросова, дом 1. Вход на мероприятие свободный.