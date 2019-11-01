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Общество

Мост через Шелонь на дороге Дубровка - Дедовичи отремонтируют к 2021 году

Капитальный ремонт моста через реку Шелонь на км 10+632 автомобильной дороги Дубровка – Дедовичи проведут в Дедовичском районе. Конкурс на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 715 млн 575 тыс. 824 рубля. Источник финансирования - федеральный и областной бюджеты.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок, поступивших на конкурс, намечены на 4 декабря.

Подрядчику предстоит заменить береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста, мостовое полотно, устроить водоотвод и деформационные швы, провести отсыпку и укрепление конуса, сделать лестничные сходы, подъезды и наружное освещение. На время работ требуется построить временную дорогу для объезда.

Работы нужно завершить к 30 ноября 2021 года.

Ранее был объявлен аукцион на выполнение проектно-сметной документации на капремонт моста через ту же реку на объездной автодороге в Дедовичском районе. 

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