Восемь бутылок водки, коньяка и ликёра украла жительница Ленинградской области из магазина в Великих Луках

11:49, 01 ноября 2019, ПАИ

Пять бутылок водки, две бутылки коньяка и бутылку ликера украла жительница Ленинградской области из магазина в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла 31 октября в магазине по улице Щорса в Великих Луках. Общая стоимость похищенного спиртного превысила 13 тысяч рублей. «Покупательница» сложила алкоголь в сумку и попыталась скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность девушки, подозреваемой в краже. Воровкой оказалась 29-летняя безработная, ранее судимая жительница Ленинградской области. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.