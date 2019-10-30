Восемь бутылок водки, коньяка и ликёра украла жительница Ленинградской области из магазина в Великих Луках
Пять бутылок водки, две бутылки коньяка и бутылку ликера украла жительница Ленинградской области из магазина в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Кража произошла 31 октября в магазине по улице Щорса в Великих Луках. Общая стоимость похищенного спиртного превысила 13 тысяч рублей. «Покупательница» сложила алкоголь в сумку и попыталась скрыться.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность девушки, подозреваемой в краже. Воровкой оказалась 29-летняя безработная, ранее судимая жительница Ленинградской области. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.