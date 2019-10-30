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Восемь бутылок водки, коньяка и ликёра украла жительница Ленинградской области из магазина в Великих Луках

Пять бутылок водки, две бутылки коньяка и бутылку ликера украла жительница Ленинградской области из магазина в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла 31 октября в магазине по улице Щорса в Великих Луках. Общая стоимость похищенного спиртного превысила 13 тысяч рублей. «Покупательница» сложила алкоголь в сумку и попыталась скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность девушки, подозреваемой в краже. Воровкой оказалась 29-летняя безработная, ранее судимая жительница Ленинградской области. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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