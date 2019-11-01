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Общество

Тёплый ноябрь ожидается в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в ноябре ожидается на 1-3 градуса выше нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В течение месяца преобладающие дневные температуры составят от +2 до +7 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться до +10 градусов. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах от -1 до +4 градусов, в отдельные ночи возможно понижение до -5 градусов.

В конце месяца высока вероятность волны холода, ночные температуры прогнозируются от -3 до -8 градусов, дневные температуры прогнозируются в пределах от 0 до -4 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров секунду, с осадками в виде мокрого снега с дождем и снега. Опасных метеорологических явлений не ожидается.

Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 100-140% от нормы. Преобладающее влияние на погоду в ноябре будут оказывать теплые циклоны, что обусловит влажный характер погоды. В конце месяца высока вероятность похолодания.

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