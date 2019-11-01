Псковские пожарные предупреждают о мерах безопасности при отоплении жилья

12:02, 01 ноября 2019, ПАИ

Пожарные Псковской области предупреждают жителей региона о безопасности при отоплении жилья с помощью печей. Каждый год в Псковской области из-за неисправности печей происходит около 100 пожаров.

Один из последний случился 31 октября 2019 года. В деревне Заклинье Порховского района сгорел дачный домик. Тело хозяина нашли уже при разборе завалов на месте пожара. Причиной, по предварительным данным, стало нарушение при эксплуатации печи.