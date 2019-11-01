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Общество

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно закону, в случае отключения России от инфраструктуры глобальной сети, будет обеспечена устойчивая работа российского сегмента интернета. Централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор.

Эксперты заверяют, что нововведение никак не отразится на российских пользователях, и рунет останется частью мирового интернет-пространства.

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