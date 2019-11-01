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Общество

Почти 20 тонн куриного мяса вернули отправителю в Швецию с границы Псковской области

Почти 20 тонн куриного мяса вернули отправителю в Швецию с границы Псковской области в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Куриное мясо следовало в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Казахстане.

Инспекторы управления установили, что маркировочные этикетки нанесены на упаковку (полиблоки на паллетах) таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения их целостности. Также на этикетках отсутствовала информация на русском языке о стране изготовителе пищевой продукции. Кроме того, было выявлено несоответствие информации об адресе импортёра, заявленной в товаросопроводительных документах и указанной в разрешении комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товара.

 Оформлена декларация о возврате груза.

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