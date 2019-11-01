Почти 20 тонн куриного мяса вернули отправителю в Швецию с границы Псковской области
Почти 20 тонн куриного мяса вернули отправителю в Швецию с границы Псковской области в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Куриное мясо следовало в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Казахстане.
Инспекторы управления установили, что маркировочные этикетки нанесены на упаковку (полиблоки на паллетах) таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения их целостности. Также на этикетках отсутствовала информация на русском языке о стране изготовителе пищевой продукции. Кроме того, было выявлено несоответствие информации об адресе импортёра, заявленной в товаросопроводительных документах и указанной в разрешении комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товара.
Оформлена декларация о возврате груза.