Своя спутниковая система телефонной связи появится в России

16:14, 01 ноября 2019, ПАИ

В 2024 году в России начнёт развертывание спутниковой системы «Гонец» второго поколения с функцией телефонной связи. Она будет состоять из 28 спутников, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании «Гонец» Олега Химочко.

На данный момент отечественные операторы предоставляют услуги телефонной связи через иностранные спутниковые группировки. По словам Олега Химочко, даже Минобороны РФ сейчас пользуется услугами американского оператора Iridium.

Олег Химочко отметил, что в первую очередь новая отечественная система будет нацелена на рынок промышленного интернета. По словам разработчиков, связь будет реализована в энергетической, нефтегазовой, транспортной сферах, сельском хозяйстве, экологии, добывающей промышленности.