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Общество

Стартовал финальный этап конкурса «Народный участковый»

1 ноября в МВД России стартовал финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый», который организуется совместно с газетой «Комсомольская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в издании.  

До 10 ноября жители России с помощью своих аккаунтов в социальных сетях смогут проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. 

В заключительном финальном голосовании конкурса может принять участие только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян. От Псковской области на победу претендует майор полиции из Пушкиногорского района Сергей Закревский.

 Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

15 ноября накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции в МВД России пройдет торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот».

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