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Общество

В очереди на границе Эстонии и Псковской области почти закончились места на 4 ноября

На 4 ноября мест в очереди на пересечение эстонско-российской границы через пункт пропуска Койдула (на территории Псковской области - Куничина Гора) практически не осталось. По данным сайта estonianborder.eu, все места забронированы во временном промежутке с 12:00 до 19:00. Зато 1, 2 и 3 ноября забронировать очередь и выехать из Эстонии можно в любое время. 

При пересечении эстонско-российской границы в Псковской области для бронирования доступен также пункт пропуска Лухамаа (Шумилкино с российской стороны). Здесь на 4 ноября места уже забронированы с 11:00 до 20:00.

Если кто-то решит пересекать границу Эстонии и России в Ленинградской области, то в пункте пропуска Нарва (Ивангород с российской стороны) забронированы абсолютно все часы со 2 по 4 ноября. 2 ноября свободно время с часа до двух ночи, 3 ноября – с полуночи до четырёх утра, 5 ноября – 19:00 до 20:00 и с 22:00 до полуночи.

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